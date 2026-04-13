Эсен Айдогдыев вручил копии верительных грамот в Госдепе США

Вновь назначенный посол Туркменистана в Соединённых Штатах Эсен Айдогдыев вручил копии верительных грамот главе Протокольной службы Государственного департамента США Монике Кроули. Об этом Посольство Туркменистана в США сообщило на своей странице в соцсети X.

Торжественная церемония, являющаяся обязательным этапом перед официальным вступлением дипломата в должность, состоялась 9 апреля 2026 года в Блэр-Хаусе в Вашингтоне.

Эсен Айдогдыев был назначен на этот пост указом президента Сердара Бердымухамедова 6 марта 2026 года. До перевода в Вашингтон он руководил дипломатической миссией Туркменистана в Российской Федерации (с ноября 2023 года), а также по совместительству представлял интересы страны в Республике Словения с резиденцией в Москве.

На посту главы туркменского посольства в США Айдогдыев сменил Мерета Оразова, который представлял страну в Вашингтоне с января 2001 года, одновременно являясь послом в Мексике, Канаде и представителем при Международной организации гражданской авиации. Прежний руководитель миссии был освобожден от должностей в связи с переходом на другую работу.