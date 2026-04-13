ФИФА объявила о первой в истории сделке с биржей прогнозов

Международная федерация футбола (ФИФА) заключила многолетнее соглашение с компанией ADI Predictstreet из ОАЭ, которая станет первым в истории организации коммерческим партнером в области прогнозирования матчей. По оценкам Financial Times, сумма сделки составляет не менее $300–400 млн, передает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

Платформа, работающая на блокчейн-инфраструктуре, выступит партнером бесплатного глобального конкурса прогнозов для болельщиков к ЧМ-2026.

Продукт ADI Predictstreet официально выйдет на рынок в апреле. Ожидается, что пользователи смогут прогнозировать исходы матчей и определять лучших игроков, используя базу данных ФИФА.

Несмотря на масштаб сделки, издание The Athletic отмечает, что выбор малоизвестной компании без протестированного продукта вызывает вопросы у экспертов. На данный момент платформа имеет лицензию на работу только в Гибралтаре, что оставляет ее правовой статус в других странах неопределенным.

Для обеспечения прозрачности ADI Predictstreet намерена использовать систему мониторинга в реальном времени. Вероятно, в вопросах безопасности будет задействована швейцарская фирма Sportradar, с которой ФИФА продлила контракт в марте 2026 года. Сделка со Sportradar оценивается в $500 млн. Проект ADI Predictstreet связан с холдингом IHC из Абу-Даби, подконтрольным правящей династии эмирата, что подчеркивает растущее влияние ближневосточных инвесторов на мировой футбол.

Сотрудничество стартует менее чем за три месяца до начала ЧМ-2026. ФИФА уже распределила все 16 спонсорских слотов, рассчитывая на рекордную выручку в размере $8,9 млрд за год. Призовой фонд турнира, который впервые пройдет в трех странах, составит $655 млн, из которых победитель получит $50 млн.