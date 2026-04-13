Туркменистан и ЮНИДО обсудили проекты «зеленого» промышленного перехода

Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в ходе визита в Австрию встретился с генеральным директором ЮНИДО Гердом Мюллером, сообщает агентство TDH.

Главной темой переговоров стало укрепление партнерства в области устойчивого промышленного развития, включая реализацию второго этапа застройки «умного» города Аркадаг и внедрение инновационных решений в национальную экономику.

Гурбангулы Бердымухамедов подтвердил готовность Туркменистана рассмотреть возможность разработки и реализации Дорожной карты сотрудничества Туркменистана с ЮНИДО на 2026–2030 годы в области «зелёного» промышленного перехода и мер по борьбе с изменением климата.

Были обсуждены проекты в ковровой и текстильной промышленности, а также создание медицинского кластера в городе Аркадаг.

Глава ЮНИДО высоко оценил вклад Туркменистана в развитие энергетической дипломатии и поддержку инициатив ООН по климатической безопасности.

В ходе встречи Гурбангулы Бердымухамедов сделал акцент на региональных инициативах, включая создание в Центральной Азии Регионального центра ООН по технологиям, связанным с изменением климата в Центральной Азии.

Стороны также обменялись мнениями по вопросам управления трансграничными водами и продвижения Каспийской экологической инициативы.