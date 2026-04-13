Гурбангулы Бердымухамедов призвал к мирному решению конфликтов на Ближнем Востоке

Глава Халк Маслахаты подчеркнул, что Туркменистан крайне обеспокоен текущим положением дел, так как ближневосточный регион географически примыкает к границам страны.

В ходе интервью Гурбангулы Бердымухамедов акцентировал внимание на том, что нейтральный Туркменистан твердо придерживается позиции решения любых споров и противоречий исключительно мирными, политико-дипломатическими средствами. В то же время страна за все годы независимости активно участвует в многосторонних усилиях, направленных на снижение военной активности и исключение применения силовых методов как инструмента внешней политики.

«В первую очередь это касается оружия массового поражения. Хочу открыто заявить, что Туркменистан категорически выступает за запрет оружия массового поражения», – заявил Гурбангулы Бердымухамедов.

Национальный Лидер туркменского народа отметил, что наша страна является участницей большинства основных международно-правовых документов по контролю над вооружениями, в том числе Договора о нераспространении ядерного оружия и Договора о полном запрещении ядерных испытаний. Кроме того, Туркменистан является одним из активных участников Договора о зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии.

«Такой правовой статус для нас – не просто политическая или военно-техническая категория, но, в первую очередь, вопрос нравственности, гуманизма, осознания своей ответственности перед нынешним и грядущими поколениями.

Как врач, посвятивший десятки лет государственной службе по охране здоровья и жизни нынешнего и будущих поколений, хочу отметить, что оружие массового поражения приведёт к непоправимым негативным последствиям. Я знаю, что в случае применения оно окажет тяжелейшее воздействие на население, экологию, на все направления социально-экономического развития крупных регионов. Это вопрос, требующий очень глубокого и высочайшего уровня ответственности. Недооценивать это, относиться к этому поверхностно и необдуманно – крайне опасная ситуация, которую нельзя допускать», – заявил председатель Халк Маслахаты.