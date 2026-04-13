Гурбангулы Бердымухамедов пригласил президента Австрии посетить Ашхабад

Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в ходе визита в Вену провел переговоры с федеральным президентом Австрийской Республики Александром Ван дер Белленом, передает TDH.

В ходе встречи стороны подчеркнули общность ценностей нейтралитета обеих стран и обсудили активизацию сотрудничества в политической, экономической и гуманитарной сферах. Отмечалось, что визит главы Халк Маслахаты придаст импульс двусторонним отношениям.

В рамках обмена мнениями о торгово-экономическом партнерстве было предложено провести очередное заседание Совместной туркмено-австрийской комиссии в июне текущего года в Ашхабаде.

Перспективными направлениями дальнейшего сотрудничества обозначены «зелёная» энергетика, цифровизация и искусственный интеллект. Туркменистан выразил интерес к австрийскому опыту в развитии городской инфраструктуры и банковского сектора.

Особое внимание уделили гуманитарным связям, включая академические обмены с Техническим университетом Граца и проведение Венских балов в Ашхабаде.

Гурбангулы Бердымухамедов поблагодарил Австрию за поддержку международных инициатив Туркменистана и пригласил Александра Ван дер Беллена посетить страну с визитом в любое удобное для него время.