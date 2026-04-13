Гурбангулы Бердымухамедов предложил разработать «Энергетический кодекс» под эгидой ООН

В ходе выступления на Международном Венском энергетическом и климатическом форуме председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов озвучил ряд практических мер по стабилизации мирового энергорынка, сообщает TDH.

Главными предложениями стали деполитизация энергетического пространства и создание новых международно-правовых механизмов сотрудничества под эгидой ООН.

Национальный Лидер туркменского народа выделил четыре ключевые инициативы:

Первое: Туркменистан вновь обращает внимание на выдвинутую им инициативу о разработке Стратегии глобальной безопасности. Ее главным содержательным концептом является неделимость и взаимосвязанность различных аспектов безопасности, среди которых энергетическая безопасность выступает одной из ключевых.

Второе: Туркменистан призывает к полной и гарантированной деполитизации энергетического пространства. Излишне говорить о том, насколько выдвижение политических условий тормозит устойчивое развитие. «В этой связи Туркменистан предлагает рассмотреть вопрос о разработке под эгидой ООН "Энергетического кодекса", который бы чётко отражал неприятие и отказ от политизации отношений в данной сфере», – заявил глава Халк Маслахаты

Третье: Предложено создать универсальный международно-правовой документ ООН для регулирования производства, транзита и потребления энергоносителей. В связи с этим страна представит в Генассамблею проект резолюции «Ключевая роль надёжной и стабильной энергетической связуемости в обеспечении устойчивого развития».

Четвёртое: Туркменистан призывает обеспечить свободный, стабильный и недискриминационный доступ к энергии. «Это – не привилегия, а естественное и законное право любого народа и государства, вне зависимости от его размера, политического устройства, экономического потенциала, а также текущих геополитических раскладов», – заявил Гурбангулы Бердымухамедов.

Кроме того, Гурбангулы Бердымухамедов предложил создать Глобальную программу перехода к водородной энергетике на десятилетний период, выразив готовность к активному диалогу с международными партнерами.