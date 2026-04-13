Гурбангулы Бердымухамедов: Военные действия в Каспийском регионе абсолютно недопустимы

Туркменистан выражает серьезную обеспокоенность в связи с нанесением военных ударов по территориям Каспийского региона в ходе ближневосточного конфликта и считает любые военные действия в этой зоне абсолютно недопустимыми. Официальную позицию страны по ситуации на Ближнем Востоке озвучил председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов в интервью представителям отечественных СМИ.

Беседа с журналистами состоялась в рамках визита в Австрию, сообщили в информационной программе Watan.

Национальный Лидер туркменского народа подчеркнул, что на протяжении более тридцати лет Туркменистан совместно с Азербайджаном, Казахстаном, Ираном и Россией последовательно выстраивал каспийское сотрудничество. Основополагающим фактором региональной безопасности является подписанная в 2018 году Конвенция о правовом статусе Каспийского моря. В документе чётко изложено, что Каспийское море — зона мира, согласия и добрососедства, и здесь запрещены размещение вооружённых сил или любая военная активность государств, не являющихся прибрежными.

«Поэтому вполне естественно, что Туркменистан обеспокоен нанесением военных ударов по территории сопредельного прикаспийского государства. Наша страна полностью отвергает подобные действия. Военные действия в Каспийском регионе абсолютно недопустимы», — отметил глава Халк Маслахаты.

В данной связи Туркменистан, после внимательного рассмотрения предложенного недавно проекта Совместного заявления прикаспийских государств, примет решение о его поддержке. В этом проекте отмечается, что распространение вооружённого конфликта на Ближнем Востоке на Каспийский регион будет означать рост эскалации и несет угрозу региональной безопасности. Данный документ выражает принципиальные взгляды страны о неприемлемости расширения масштабов конфликта.