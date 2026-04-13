Глава Халк Маслахаты принял участие в Венском энергетическом и климатическом форуме

Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в ходе визита в Австрию принял участие в Международном Венском энергетическом и климатическом форуме. Об этом сообщает госинформагентство TDH.

В центре внимания представительного собрания, прошедшего во Дворце Хофбург, оказались вопросы ускорения энергетического перехода, внедрения «зелёного» водорода и декарбонизации промышленности.

Выступая на форуме, Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что Туркменистан, являясь активным членом международного сообщества, вносит свой вклад в реализацию стратегий ООН в области энергетической устойчивости.

Было отмечено, что страна ведет системную работу по снижению выбросов метана на 30% к 2030 году и развивает возобновляемые источники энергии. Наряду с этим, Туркменистан активно развивает возобновляемые источники энергии как основу энергетической безопасности. Наглядным примером названо строительство в Балканском велаяте комбинированной солнечно-ветряной электростанции мощностью 10 МВт.

Национальный Лидер туркменского народа подтвердил безусловную приверженность официального Ашхабада достижению целей Парижского соглашения по климату. Он также анонсировал начало работы в Ашхабаде Регионального центра ООН по технологиям, связанным с изменением климата в Центральной Азии.

По завершении визита в Австрию председатель Халк Маслахаты отбыл на Родину.