В Антарктике нашли неизвестный остров, не нанесенный на мировые карты

Международная экспедиционная группа на борту ледокола Polarstern обнаружила в море Уэдделла остров, который ранее отсутствовал на навигационных картах. Находка была сделана во время исследования шельфового ледника Ларсена, когда судно было вынуждено укрыться от непогоды в бухте острова Жуанвиль.

Объект, который ранее принимали за айсберг или обозначали как «опасную зону», оказался скалой длиной 130 метров и шириной 50 метров.

«Я изучил все береговые линии, которые были у нас в батиметрической лаборатории, и вернулся на мостик. Выглянув в иллюминатор, мы увидели „айсберг“, который выглядел каким-то грязным. При ближайшем рассмотрении мы поняли, что это, скорее всего, скала. Тогда мы сменили курс и направились в ту сторону, и вскоре стало ясно, что перед нами остров» — рассказывает Саймон Дройтер из отдела батиметрии института Альфреда Вегенера.

Ученые провели детальную съемку с помощью эхолота и дронов, создав модель рельефа. Высота острова над уровнем моря составляет около 16 метров.

Исследователи отмечают, что из-за ледяного покрова и обилия дрейфующих льдов отличить его от айсбергов на спутниковых снимках ранее было практически невозможно.

Экспедиция, завершающаяся 9 апреля 2026 года на Фолклендских островах, зафиксировала также резкое сокращение морского льда в регионе и аномальное поверхностное таяние.

После официальной процедуры присвоения названия точные координаты нового острова будут внесены во все международные морские базы данных.