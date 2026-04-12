После 40 и в игре: эти ветераны футбола продолжают карьеру на высоком уровне

Многие футболисты завершают карьеру к 35 годам, однако есть и те, кому возраст не преграда. Такие продолжают играть на высоком уровне после 40. Среди них — опытные игроки, часть которых сохраняет место в клубах и сборных, а некоторые могут выступить на чемпионате мира 2026 года.

Вратарь

Мануэль Нойер (40 лет, «Бавария»)

В текущем сезоне Бундеслиги: 19 матчей, 17 пропущенных голов, 7 «сухих» игр. Немецкий вратарь и капитан «Баварии» недавно отметил 40-летие. Его контракт рассчитан до конца сезона, и вопрос о завершении карьеры остаётся открытым. Главный тренер Венсан Компани отметил: «Ману сумел вернуться после серьезной травмы, это действительно впечатляет. В этом сезоне он находится в невероятной форме. Стабильно показывать такие результаты – это также вопрос психологии».

Защитники

Эшли Янг (40 лет, «Ипсвич»)

13 матчей и 1 гол в Чемпионшипе. Ранее выступал за «Эвертон» в Премьер-лиге. В лучшие годы своей карьеры был наиболее известен своими выступлениями за «Астон Виллу» и «Манчестер Юнайтед», а также 39 раз выходил на поле в составе сборной Англии в период с 2007 по 2018 год.

Тиаго Силва (41 год, «Порту»)

5 матчей в чемпионате Португалии. В сезоне провёл 8 игр во всех турнирах, его контракт действует до конца сезона.

Рауль Альбиоль (40 лет, «Пиза»)

Был в сборной Испании, выигравшей Евро-2008, чемпионат мира 2010 года и Евро-2012. В лучшие годы карьеры выступал за «Валенсию», «Реал», «Наполи» и «Вильярреал». В сентябре, за пару дней до своего 40-летия Альбиоль вернулся в Италию после шести лет, проведенных в Испании, чтобы присоединиться к новичку Серии А. Провёл за «Пизу» 9 матчей.

Данте (42 года, «Ницца»)

10 матчей во французской Лиге 1. Играет за клуб с 2016 года, провёл более 300 встреч. Завершит карьеру по окончании сезона. «До моего ухода на пенсию осталось два месяца. Мне всё равно, в каком состоянии мои колени. Если им суждено сломаться, они сломаются», — заявил игрок.

Полузащитники

Лука Модрич (40 лет, «Милан»)

29 матчей, 23 гола и 3 передачи в Серии А. Обладатель «Золотого мяча» 2018 года остаётся игроком стартового состава и может сыграть на чемпионате мира 2026 года.

Джеймс Милнер (40 лет, «Брайтон»)

19 матчей, 1 гол и 1 передача в АПЛ. Проводит в лиге 24-й сезон. Этот универсал в лучшие годы играл за «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», в последнее время чаще выходит на замену. Тем не менее, больше него матчей в этом турнире не играл никто.

Санти Касорла (41 год, «Овьедо»)

20 матчей и 1 передача. Бывший плеймейкер «Арсенала» помог «Овьедо» выйти из Сегунды в Ла Лигу и стал капитаном команды.

Нападающие

Лукас Подольски (40 лет, «Гурник»)

12 матчей в сезоне, но без результативных действий. Всего 25 голов за польский клуб. «Я по-прежнему люблю играть в футбол, получаю огромное удовольствие, передавая молодым игрокам команды свой опыт. Но мне уже не 30 лет, поэтому я начинаю чувствовать некоторые проблемы с ногами», — отметил он.

Криштиану Роналду (41 год, «Аль-Наср»)

23 матча, 23 гола и 1 передача. Продолжает карьеру и гонится за рекордом в 1000 мячей. Португалец активно готовится к чемпионату мира 2026 года.

Эдин Джеко (40 лет, «Шальке»)

8 матчей, 6 голов и 3 передачи. Недавно отметил 40-летие и продолжает играть на высоком уровне. Забил головой гол за Боснию и Герцеговину в ворота Уэльса в полуфинале плей-офф за выход на ЧМ, голевую передачу ему отдал Керим Алайбегович – игрок, который даже не родился, когда бывший нападающий «Манчестер Сити» и «Ромы» дебютировал в составе национальной сборной. Команда под его лидерством оставила Италию без мундиаля. Теперь Джеко с нетерпением ждет второго в своей карьере чемпионата мира. Джеко, забивший более 20 голов за «Фенербахче» в прошлом сезоне, в начале этого сезона неудачно выступал за «Фиорентину», но потом перебрался в «Шальке», где на данный момент забил шесть голов в восьми матчах.