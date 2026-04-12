Перспективы сотрудничества Туркменистана с ЮНЕСКО обсудили на видеоконференции

10 апреля состоялась видеоконференция заместителя министра иностранных дел Туркменистана Мяхри Бяшимовой с директором Регионального офиса ЮНЕСКО в Алматы Амиром Пиричем. Об этом сообщает МИД Туркменистана.

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества. Отмечено, что взаимодействие с ЮНЕСКО остаётся важной частью международного гуманитарного сотрудничества Туркменистана.

Особое внимание уделено вопросам развития культурного диалога и реализации совместных проектов по основным направлениям деятельности организации.

Также рассмотрены ранее предложенные инициативы и подходы к их дальнейшему продвижению на практике.

Отдельно отмечена координирующая роль Регионального офиса ЮНЕСКО в Алматы в реализации проектов на национальном и региональном уровнях.