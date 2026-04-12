Новый стадион в Бухаресте назовут в честь Луческу

В Бухаресте новый стадион футбольного клуба «Динамо» планируется назвать в честь недавно скончавшегося тренера Мирчи Луческу. Об этом сообщил министр внутренних дел Румынии Кэтэлин Предою, передаёт Mediafax.

Арена будет построена на месте старого стадиона и получит название «Динамо Мирча Луческу». Строительство займёт несколько лет.

Мирча Луческу скончался 7 апреля на 81-м году жизни после инфаркта. В конце марта ему стало плохо во время тренировки сборной Румынии, после чего он был госпитализирован. Состояние сначала стабилизировали, однако затем возникли осложнения.

В последние годы специалист возглавлял сборную Румынии. С 2024 года команда под его руководством провела 18 матчей: 11 побед, одна ничья и шесть поражений.

Мирча Луческу — один из самых титулованных футбольных тренеров в истории. По количеству наград он уступает лишь сэру Алексу Фергюсону и Пепу Гвардиоле. Наибольших успехов он добился с донецким «Шахтером», победив в частности на Кубке УЕФА (2009).