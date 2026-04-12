Меджлис Туркменистана готовится принять несколько новых законопроектов

10 апреля на выездном заседании Кабинета министров в Лебапском велаяте председатель Меджлиса Дуньягозель Гулманова отчиталась главе государства о ведущейся работе по совершенствованию национального законодательства.

В настоящее время национальный парламент готовится к двенадцатому заседанию, на котором будут обсуждены законопроекты, разработанные в соответствии с положения­ми Конституции Туркменистана и общепринятыми нормами международного права.

К рассмотрению и последующему принятию будут представлены проекты нормативных правовых актов:

«О внесении изменений и дополнений в Кодекс Туркменистана об административных правонарушениях»;

«О внесении изменений в Закон Туркменистана «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

«О внесении дополнений и изменений в Закон Туркменистана «О бухгалтерском учёте и финансовой отчётности»;

«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Туркменистана»;

«О внесении изменений и дополнений в Закон Туркменистана «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»;

«О внесении изменений и дополнения в Закон Туркменистана «О миграции».

Заслушав отчет, президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул актуальность разработки новых законопроектов, отвечающих требованиям времени, и поручил продолжить работу в данном направлении.