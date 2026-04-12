Газ, логистика и ИИ: что обсудят на заседании Межправкомиссии Туркменистана и КНР

Президент Туркменистана подписал постановление «О назначении руководителей Туркмено-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству и его подкомитетов с туркменской стороны». Документ был представлен главе государства 10 апреля в ходе выездного заседания Правительства в Лебапском велаяте.

Вице-премьер, министр иностранных дел Рашид Мередов доложил о подготовке к седьмому заседанию данного Комитета – оно пройдет 16 апреля текущего года в Ашхабаде.

Основной целью встречи станет реализация договоренностей, достигнутых в ходе визита президента Сердара Бердымухамедова в КНР в 2025 году и дружественного визита Гурбангулы Бердымухамедова в Пекин в марте 2026 года.

В повестку дня предстоящего заседания Межправкомитета включены такие вопросы, как:

освоение стратегически значимых газовых месторождений;

модернизация железнодорожной инфраструктуры;

обеспечение кибер- и биологической безопасности;

наращивание взаимодействия в транспортно-логистической сфере по направлениям Китай–Туркменистан–Каспийское море–Европа, Туркменистан–Китай–Южная и Восточная Азия–Азиатско-Тихоокеанский регион;

продолжение и интенсификация двустороннего сотрудничества в области связи и цифровизации;

активизация взаимодействия в сфере информационно-коммуникационных технологий и искусственного интеллекта;

развитие сотрудничества по линии сельского хозяйства;

подготовка и повышение квалификации специалистов в образовательной и научно-технической сферах, внедрения в практику результатов научных исследований.

По итогам заседания предусматривается подписание Протокола и пакета документов, направленных на укрепление правовой базы двусторонних отношений.

Во второй половине 2026 года предусматривается провести 10-е заседание Подкомитета по энергетическому сотрудничеству и 3-е заседание Подкомитета по научно-техническому сотрудничеству.