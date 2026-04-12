В Фарабском этрапе Лебапского велаята построят новый современный рынок

В Фарабском этрапе Лебапского велаята будет построен новый современный рынок. Президент Сердар Бердымухамедов одобрил соответствующее предложение Министерства торговли и внешнеэкономических связей в ходе выездного заседания Кабинета министров.

Проект реализуется в рамках программы развития торгового комплекса страны и направлен на дальнейшее улучшение обеспечения населения товарами повышенного спроса.

Как сообщил вице-премьер Нокергулы Атагулыев, в ближайшее время в Лебапском велаяте планируется открытие 12 новых частных производств, что позволит создать 311 дополнительных рабочих мест.

В настоящее время в велаяте функционируют 860 точек торговли, общепита и производства, находящихся в ведении профильного министерства. Также в регионе работают 6 текстильных предприятий и подразделения объединения «Türkmenhaly». Активную роль играет частный сектор: членам Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана принадлежат 79 профильных объектов.

Особое внимание уделяется модернизации материально-технической базы и внедрению цифровых систем, включая электронную торговлю и услуги доставки.

Заслушав отчет, президент Сердар Бердымухамедов акцентировал внимание на необходимости постоянного контроля над насыщением внутреннего рынка продовольствием и другими товарами. Глава государства поручил вице-премьеру продолжить работу по расширению спектра торговых услуг, предоставляемых населению региона.