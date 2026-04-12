В топ-10 бестселлеров мирового рынка смартфонов вошли сразу 5 моделей iPhone

Смартфоны iPhone заняли пять позиций в топ-10 самых продаваемых моделей в мире в четвертом квартале 2025 года. Это следует из данных Counterpoint Research.

Лидером рейтинга стал iPhone 17 Pro Max, на долю которого пришлось около 5% всех мировых продаж. Второе и третье места заняли iPhone 17 и iPhone 17 Pro соответственно. Также в список вошли iPhone 16 (четвертое место) и iPhone 16e (восьмое место).

Samsung удерживает четыре позиции в первой десятке, преимущественно благодаря линейке Galaxy A. В рейтинг вошли модели Galaxy A56, Galaxy A36, Galaxy A07, а также флагман Galaxy S25.

Единственным представителем другого бренда стал Redmi A5 от Xiaomi, занявший девятую строчку.

В совокупности десять самых популярных моделей обеспечили 23% всех мировых продаж за квартал.

Аналитики подчеркивают стабильность Apple: модель iPhone 16 оставалась в топ-10 на протяжении всего 2025 года. Успех новой линейки iPhone 17 эксперты связывают с удачным стартом продаж и техническими улучшениями базовой версии, включая увеличенный объем оперативной памяти и повышенную частоту обновления экрана.