В Сеуле согласовали вопросы подготовки к саммиту «ЦА – Республика Корея»

Туркменская делегация в рамках визита в Республику Корея приняла участие в Совещании старших должностных лиц Форума сотрудничества «Центральная Азия – Республика Корея», которое прошло 10 апреля в Сеуле. Об этом сообщает МИД Туркменистана.

Заместитель министра иностранных дел Ахмет Гурбанов участвовал в заседании, прошедшем под председательством заместителя министра иностранных дел Республики Корея Ый-Хе Сесилии Чанг. Участники обсудили подготовку к первому саммиту формата «Центральная Азия – Республика Корея».

Выступая на встрече, Гурбанов отметил, что Туркменистан рассматривает данный форум как эффективную площадку для развития сотрудничества между странами. Он также подчеркнул, что туркменская сторона одной из первых поддержала инициативу проведения саммита в Сеуле.

Отмечалось, что предстоящий саммит должен стать важным этапом в развитии диалога между странами Центральной Азии и Республикой Корея, а также способствовать расширению сотрудничества в дипломатической, торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах.

Стороны обсудили проекты итоговых документов, а также организационные вопросы подготовки к саммиту.

В тот же день Ахмет Гурбанов принял участие во встрече заместителей министров иностранных дел стран Центральной Азии с министром иностранных дел Республики Корея Чо Хёном.

В начале встречи туркменская сторона выразила признательность за тёплый приём и высокий уровень организации переговоров. Стороны обсудили вопросы двустороннего и многостороннего взаимодействия.

Собеседники выразили уверенность, что предстоящий саммит будет способствовать дальнейшему развитию партнёрства и расширению практического сотрудничества.

Туркменская сторона подтвердила готовность к активному участию в его подготовке и проведении.