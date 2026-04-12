В Правительстве рассказали о строящихся в Лебапском велаяте крупных объектах

10 апреля на выездном заседании Кабинета министров в Лебапском велаяте президент Сердар Бердымухамедов, среди прочего, рассмотрел вопросы социально-экономического развития данного региона.

Согласно Распоряжению главы государства, в текущем году в Лебапе планируется открытие 8 зданий и сооружений, строительство которых ведется ускоренными темпами для сдачи в эксплуатацию в установленные сроки.

Промышленность и стройматериалы

В городе Достлук этрапа Довлетли продолжается возведение завода совместного хозяйственного общества «Türkmengips». Предприятие будет выпускать 250 тысяч тонн сухих строительных смесей и 20 миллионов квадратных метров гипсокартона в год.

Также ведутся работы по выводу на проектную мощность Гарлыкского калийного горнорудного комплекса, расположенного в Койтендагском этрапе Лебапского велаята.

Энергетика и дорожная инфраструктура

Для обеспечения надежного энергоснабжения региона ведется строительство новых электростанций и линий электропередачи.

Одновременно с этим дорожные службы осуществляют плановый ремонт дорог государственного и местного значения, мостов, а также улиц и тротуаров в сёлах и посёлках региона.

Химическая отрасль

Госконцерн «Türkmenhimiýa» продолжает расширение Туркменабатского химического завода им. С.А. Ниязова. Здесь строится комплекс по выпуску 350 тысяч тонн суперфосфата и 100 тысяч тонн сульфата аммония в год, что обеспечит аграриев необходимыми удобрениями.

Резюмируя отчет, президент Сердар Бердымухамедов поручил держать под строгим контролем качество и сроки сдачи объектов, а также продолжить модернизацию производств и дорожной сети региона.