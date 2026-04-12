Более 650 человек приняли участие в забеге «Крылья дружбы» в честь Дня Европы

В Ашхабаде прошёл массовый забег «Крылья дружбы: ЕС–Туркменистан», приуроченный ко Дню Европы и Всемирному дню здоровья. Мероприятие объединило более 650 зарегистрированных участников, сообщили tmcars в Представительстве ЕС в Туркменистане.

Забег был организован Представительством совместно с Государственным комитетом по физической культуре и спорту и хякимликом Ашхабада при поддержке Министерства иностранных дел и бегового сообщества Run Rush.

Мероприятие продолжило традицию «Марафона мира и доверия», прошедшего в 2025 году, и было направлено на развитие сотрудничества между ЕС и Туркменистаном через спорт и общественные инициативы.

Забег прошёл в парке Независимости и был рассчитан на участников разного возраста и уровня подготовки. Программа предусматривала дистанции 2 км (семейный забег), инклюзивный старт, а также забеги на 5 км (для энтузиастов) и 10 км (для профессионалов).

Мероприятие началось с церемонии открытия и общей разминки, после чего состоялись старты по дистанциям. Для участников и гостей также были организованы развлекательные и семейные активности.

Все финишировавшие получили памятные медали, а победителей в каждой категории наградили призами от спонсоров.

Организаторы отмечают, что подобные инициативы направлены на продвижение здорового образа жизни, развитие общественного взаимодействия и укрепление сотрудничества.