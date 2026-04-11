Шесть полос и умный контроль. Чем удивляет завершенный автобан в Туркменистане
Как мы сообщали ранее, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял участие в торжественном открытии участка Мары — Туркменабат высокоскоростной автомагистрали Ашхабад — Туркменабат. Ввод в эксплуатацию этого отрезка трассы ознаменовал полное завершение строительства 600-километрового автобана, соединившего столицу с восточным регионом страны.
Реализация проекта началась в 2019 году.
Как сообщили в информационной программе Watan, новая трасса первой категории полностью соответствует международным стандартам и обладает следующими техническими характеристиками:
- Ширина дорожного полотна: 34,5 метра.
- Количество полос: 6 (по 3 в каждом направлении).
- Ширина проезжей части: по 11,25 метра с каждой стороны.
- Ширина одной полосы: 3,75 метра.
- Состав покрытия: многослойный асфальтобетон с использованием синтетических материалов, георешеток и сеток для повышения несущей способности.
Вдоль магистрали создана вся необходимая инфраструктура: автостоянки, зоны отдыха, заправочные станции и пункты технического обслуживания. Безопасность обеспечивается многочисленными мостами и подземными переходами.
Интеллектуальная система видеонаблюдения передает данные в службу дорожного надзора в режиме реального времени.
Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что этот проект значительно увеличит пропускную способность транспортной системы страны и даст мощный импульс развитию регионов и международной логистики.
Проект был реализован отечественными частными предприятиями — членами Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана.