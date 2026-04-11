Туркменский боксер Довлет Исламов взял бронзу чемпионата Азии по боксу

Туркменский боксер Довлет Исламов завоевал бронзовую медаль чемпионата Азии — 2026, который прошёл в Улан-Баторе (столица Монголии) под эгидой World Boxing.

На пути к награде в супертяжелой весовой категории спортсмен дошёл до полуфинала, где уступил представителю Казахстана Айбеку Оралбаю. После боя соперник отметил уровень подготовки Исламова и его прогресс. В финале Айбек встретился с представителем Китая Данабеком Байконысом и одержал победу со счётом 5:0.

В турнире приняли участие около 200 боксеров из разных стран Азии, которые разыграли 20 комплектов наград.