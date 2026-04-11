Старейший завод BMW в Мюнхене станет центром производства электрокаров

BMW начала масштабную трансформацию своего старейшего 104-летнего завода в Мюнхене. К 2027 году предприятие будет выпускать исключительно электромобили.

Модернизация стоимостью 650 млн евро превратит историческую площадку в современный центр производства линейки Neue Klasse. Первым крупным начинанием станет запуск в августе 2026 года нового BMW i3 — полностью электрического седана (это будет вторая модель линейки Neue Klasse после электрического кроссовера iX3).

Проект реализуется в рамках стратегии iFACTORY, основанной на принципах эффективности, устойчивости и цифровизации. На обновленном производстве уровень автоматизации в кузовном цехе достигнет 98% благодаря 800 промышленным роботам.

Для контроля качества будут применяться ИИ-системы и камеры, а логистические операции на 60% планируется поручить беспилотным транспортным системам.

Примечательно, что реконструкция завода проходит без остановки текущего производства, сохраняя выпуск до 1000 автомобилей в сутки. Электроприводы для новых моделей будут поставляться из Австрии, а высоковольтные батареи — с другого баварского предприятия, что обеспечит полную интеграцию в новую производственную цепочку.