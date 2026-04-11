Опубликовано первое фото, сделанное на новые очки Huawei AI Glasses

Генеральный директор подразделения потребительских товаров Huawei Хэ Ган поделился первой фотографией, сделанной с помощью новых очков с искусственным интеллектом Huawei AI Glasses.

На опубликованном снимке запечатлена плюшевая игрушка в руках руководителя. Наличие официального водяного знака устройства на изображении подтверждает название новинки и её готовность к выходу.

Хэ Ган сопроводил публикацию призывом следить за обновлениями, чтобы первыми узнать об интересных функциях устройства.

Ожидается, что официальная презентация Huawei AI Glasses может состояться уже в этом месяце.

Вероятно, анонс пройдет одновременно с премьерой смартфонов серии Pura 90 и новой складной модели бренда.