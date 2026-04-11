«Магия за кадром»: что показали за кулисами будущего сериала о Гарри Поттере

HBO постепенно, «порционно» раскрывает подробности будущего сериала о Гарри Поттере, подогревая интерес поклонников книг Джоан Кэтлин Роулинг. Специальный выпуск «В поисках Гарри: Магия за кадром» стал первым полноценным взглядом на то, каким будет новый сериал, премьера которого запланирована на Рождество 2026 года.

Главное ощущение от увиденного — это попытка вернуться к первоисточнику, но при этом расширить его границы. Создатели сразу дают понять: формат сериала позволяет идти глубже, чем фильмы. Каждый сезон будет состоять из восьми эпизодов и раскроет не только знакомые события, но и те места и сюжетные линии, для которых не нашлось места в киноадаптации. История больше не ограничивается только взглядом Гарри — мир станет шире, а персонажи получат больше экранного времени и деталей.

Отдельная глава посвящена кастингу, который оказался по-настоящему масштабным. Более 40 тысяч детей со всей Великобритании прошли прослушивания. Поиски ключевой троицы напоминали отдельное путешествие: первым нашли Рона, затем Гермиону — обеих в Лондоне. Гарри отыскали в Шотландии. По словам команды, когда появился нужный кандидат – выбор был очевиден.

Не меньше внимания уделено визуальной части. Декорации строятся в полном масштабе: от Косого переулка до коридоров Хогвартса. Создатели хотят создать живую, осязаемую среду — с акцентом на детали, которые раньше не попадали в кадр. Даже контраст миров подчеркнут через костюмы: приглушённые оттенки обычной жизни против яркости и эксцентричности волшебного пространства.

Интересно, что проект сознательно опирается на практические эффекты. Существа создаются с помощью аниматроники, чтобы магия выглядела физически реальной. В этой работе участвуют специалисты, стоявшие за оригинальными фильмами, и они комбинируют реальные съёмки с визуальными эффектами. Некоторые элементы выглядят почти экспериментально — например, существа, способные «оживать» прямо на площадке.

Актёры старшего состава говорят о проекте не как о перезапуске, а как о продолжении культурного наследия. Для многих из них это история, с которой они выросли — и теперь им предстоит передать её новому поколению.

Судя по спецвыпуску, HBO не собирается повторять уже увиденное. Вместо этого зрителям обещают переосмысление вселенной — более подробное, масштабное и, возможно, более близкое к книгам, чем всё, что зрители видели раньше.