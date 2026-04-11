Качество и безопасность трассы Мары — Туркменабат подтверждены сертификатами ISO

Сегодня в рамках церемонии открытия участка высокоскоростной автотрассы Мары — Туркменабат президенту Сердару Бердымухамедову были переданы международные сертификаты, подтверждающие высокое качество и технологичность объекта. Об этом сообщили в информационной программе Watan туркменского телевидения.

Выступая на торжественной церемонии открытия, представители иностранных компаний подчеркнули, что при строительстве были использованы передовые инженерные решения.

Французская компания Grenobloise d’Elektronique et d’Automatismes (GEA) вручила объекту:

Сертификат соответствия платежной системы и системы умного видеонаблюдения высоким международным стандартам.

ISO 9001: Подтверждение качества управления проектированием и техническим обслуживанием.

ISO 27001: Гарантия информационной безопасности и защиты персональных данных пользователей от киберугроз.

ISO 14001: Подтверждение экологической ответственности и минимизации воздействия на окружающую среду.

ISO 10012: Сертификат точности измерительного оборудования и прозрачности всех операций.

Китайская компания Shandong Jiangfeng New Material Technology Co., Ltd. вручила проекту:

Сертификат соответствия дорожных ограждений и инженерных конструкций международным нормам безопасности. Продукция отвечает стандартам ISO 1461, европейскому стандарту EN1317 и международным правилам дорожной безопасности.

Представители зарубежного бизнеса выразили готовность к дальнейшему партнерству в развитии современной транспортной инфраструктуры Туркменистана, отметив долговечность и надежность примененных материалов.

Президент Сердар Бердымухамедов отметил, что международное признание проекта подчеркивает успех транспортной дипломатии Туркменистана в рамках объявленного ООН Десятилетия устойчивого транспорта.