Замглавы МИД Туркменистана встретился с туркменскими студентами в Сеуле

7 апреля в рамках рабочего визита в Республику Корея заместитель министра иностранных дел Туркменистана Ахмет Гурбанов провел встречу с туркменскими студентами, обучающимися в корейских вузах, сообщает МИД Туркменистана.

Основной целью мероприятия стало ознакомление с условиями жизни и учебы молодежи. Замглавы внешнеполитического ведомства также рассказал им о масштабных преобразованиях на родине и значении девиза 2026 года — «Независимый, постоянно нейтральный Туркменистан – родина целеустремленных крылатых скакунов».

Особое внимание было уделено выходу отношений двух стран на новый уровень.

В частности, дипломат сообщил о подготовке к первому Саммиту «Центральная Азия — Республика Корея», запланированному на сентябрь 2026 года, и предстоящем визите президента Сердара Бердымухамедова в эту страну.

Заместитель министра поинтересовался успеваемостью учащихся и подчеркнул, что государство создает все условия для получения ими современного образования.