В Instagram скоро появится возможность прикреплять ссылки к Reels

Instagram анонсировал новую функцию — возможность прикреплять партнерские ссылки к видео Reels. Об этом сообщил официальный аккаунт Creators.

Нововведение планируют внедрить в течение нескольких недель. Ссылки будут использоваться для отметки товаров в роликах, что позволит авторам контента получать комиссию с покупок.

Ранее, в марте, платформа добавила возможность менять порядок фото и видео в карусели даже после публикации. Карусель — это формат, где можно объединить до 20 фото и видео в одном посте и пролистывать их влево. Такой формат часто используют для подборок или серий снимков. До этого изменить порядок материалов после публикации было нельзя.

В январе прошлого года Instagram также изменил внешний вид профилей: квадратная сетка была заменена на прямоугольные превью. Это связано с тем, что большинство публикуемых фото и видео сейчас имеют вертикальный формат.