В США откроется масштабная выставка личных вещей Мэрилин Монро

Редкие личные вещи, документы и одежда, принадлежавшие Мэрилин Монро, будут представлены на новой выставке в Лос-Анджелесе, сообщает Euronews.

Экспозиция «Marilyn Monroe: Hollywood Icon» откроется 31 мая в Академическом музее киноискусства и объединит предметы из частного архива Icon Collection, принадлежащего коллекционеру Брайану Джонсу.

Среди ключевых экспонатов — предметы, связанные с ее знаменитым выступлением перед президентом Джоном Кеннеди, и вероятно, последний чек, подписанный актрисой в день её смерти в августе 1962 года. Он касается поставки мебели в её недавно купленный дом в Брентвуде, штат Калифорния, — первый дом, который ей принадлежал.

Часть вещей позволяет заглянуть в творческую лабораторию Монро.

Посетители также увидят зеркало из дома звезды в Брентвуде, перед которым она долго оттачивала свои роли, и наряды от итальянского дома Pucci — одного из её любимых брендов в начале 1960‑х.

Выставка призвана показать контраст между частной жизнью Нормы Джин Мортенсон (ее настоящее имя) и созданным ею мировым имиджем кинодивы.