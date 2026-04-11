«Барселона» добилась отстранения судьи матча 1/4 финала ЛЧ с «Атлетико»

УЕФА отстранил до конца сезона главного арбитра матча 1/4 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Атлетико» Иштвана Ковача. Данное решение последовало после официальной жалобы каталонского клуба на работу судейской бригады и системы VAR в прошедшей встрече, завершившейся со счетом 0:2 в пользу команды из Мадрида.

«Сегодня юридический отдел клуба подал официальную жалобу в УЕФА в связи с событиями, произошедшими в первом матче четвертьфинала ЛЧ с «Атлетико». Клуб считает, что судейство противоречило действующим правилам, что непосредственно повлияло на ход игры и её результат», — говорится в заявлении «Барсы».

Основная претензия связана с конкретным эпизодом на 54-й минуте. При счете 1:0 вратарь «Атлетико» Хуан Муссо выполнил розыгрыш от ворот, сделав пас на защитника Марка Пубиля. Тот не разобравшись в ситуации, взял мяч в руки в своей штрафной площадке. Игроки «Барселоны» тут же начали аппелировать к арбитру, однако рефери проигнорировал нарушение.

«Барселона» указала на бездействие главного судьи и видеоассистентов, в связи с чем запросила расследование. «Сине-гарантовые» потребовали доступа к переговорам судей, а также возможного признания ошибок.

«“Барселона” считает, что это не первый случай, когда в последних розыгрышах Лиги чемпионов непонятные судейские решения нанесли серьёзный ущерб команде, создав явное неравенство и лишив её возможности соревноваться с другими клубами на равных условиях», — написано в заявлении сине-гранатовых.

Главный арбитр матча Иштван Ковач отстранён УЕФА до конца сезона. При этом рефери числится в списке судей ФИФА на чемпионат мира 2026 года.