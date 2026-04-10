Samsung окончательно откажется от собственного мессенджера в пользу Google Messages

​Компания Samsung объявила о прекращении поддержки фирменного приложения для обмена сообщениями к июлю текущего года, полностью перейдя на использование Google Messages в качестве основного инструмента по умолчанию.

Как сообщает Bloomberg, это решение завершает процесс интеграции, начатый южнокорейским гигантом несколько лет назад с целью унификации пользовательского опыта в экосистеме Android.

​Для владельцев смартфонов Samsung, особенно в США, переход на платформу Google обеспечит полноценный доступ к стандарту RCS. Эта технология позволяет обмениваться медиафайлами высокого качества, создавать групповые чаты и видеть индикацию набора текста в реальном времени независимо от операционной системы собеседника. Кроме того, использование Google Messages открывает доступ к интеграции с ИИ-ассистентом Gemini, который способен обрабатывать и преобразовывать передаваемые в чатах фотографии.

​Отказ от собственной разработки также упростит синхронизацию переписки между различными устройствами пользователя, включая планшеты и умные часы. Хотя на данный момент фирменное приложение Samsung всё еще доступно для загрузки в магазине Galaxy Store, в ближайшее время компания начнет рассылать уведомления о прекращении его технической поддержки и обновлений. В большинстве новых моделей смартфонов приложение Google уже предустановлено в качестве основного мессенджера.