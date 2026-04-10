Туркменские артисты выступили в Гретц-Арманвилье

В городе Гретц-Арманвилье во Франции прошёл концерт туркменских мастеров искусств. Мероприятие организовало Посольство Туркменистана совместно с профильным министерством.

С приветственной речью выступил посол Максат Чарыев. Он отметил значение культуры для укрепления дружбы между народами и поблагодарил руководство города и Ассоциацию «Франция–Туркменистан» за поддержку.

В программе были выступления бахши и музыкальных коллективов, представивших традиционное искусство туркменского народа. Также гости посетили выставку, где были представлены произведения декоративно-прикладного искусства, ковры и книги Гурбангулы Бердымухамедова. Отдельное внимание уделили теме ахалтекинских коней, искусство разведения которых включено в список ЮНЕСКО.

Завершилось мероприятие дегустацией национальных блюд.