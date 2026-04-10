Снимки Земли миссии Artemis II вызвали споры: что с ними не так?

Экипаж, стартовавший 1 апреля 2026 года, перед тем как совершить облет вокруг спутника Земли запечатлел уникальные виды нашей планеты, в том числе фотографию под названием «Привет, мир». На этом потрясающем снимке, если присмотреться, можно отчетливо увидеть яркий зеленый свет как в Северном, так и в Южном полушариях Земли.

NASA сопоставило это изображение с исторической работой миссии Apollo-17 в 1972 году.

В агентстве подчеркнули: «За последние 54 года мы прошли долгий путь, но одно осталось неизменным: наш дом, если смотреть на него из космоса, по-прежнему великолепен!».

Однако сравнив изображения, многие заметили, что современные цифровые фотографии выглядят менее насыщенными и «мрачными» по сравнению со снимком 50-летней давности.

«Старые снимки Земли выглядят чётче, а новые — размытыми. Это из-за качества камеры или из-за изменения климата?» — задается вопросом один из пользователей.

Специалисты NASA объяснили эту разницу технологическими особенностями и условиями съемки. В 1972 году астронавты использовали пленочные камеры, которые естественным образом усиливали контрастность и цветопередачу.

Современные изображения получены на цифровые датчики Nikon D5 и iPhone, что требует атмосферной коррекции. К тому же большая часть современной фотографии представляет собой композицию, а не один снимок.

Кроме того, на яркость снимка 2026 года повлияло освещение: значительная часть планеты в момент съемки находилась в тени. Представитель NASA Дэвид Мелендерц подчеркнул, что главная ценность этих кадров — напоминание о единстве человечества и общем доме без границ.