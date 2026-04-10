Сиквел «Братьев Супер Марио» собрал $373 млн и окупил бюджет в первый уик-энд

Лента по франшизе Nintendo установила рекорд по стартовым сборам в 2026 году, лишь незначительно уступив первой части 2023 года, которая заработала на старте 375 млн долларов.

При бюджете в 100 млн долларов проект уже полностью окупился и начал приносить прибыль. Аналитики прогнозируют, что сиквел уверенно преодолеет отметку в 1 млрд долларов, хотя рекорд первой части в 1,36 млрд долларов, вероятно, останется непобитым.

Сюжет продолжения сосредоточен на противостоянии героев с Боузером-младшим, стремящимся освободить отца и захватить королевство. Несмотря на преимущественно негативные отзывы критиков, коммерческий успех ленты подтверждает устойчивый интерес аудитории к серии.