Природа с чувством юмора: финалисты Nature Photography Contest в номинации «Забавная природа»

Жюри конкурса фотографий природы Nature Photography Contest недавно объявило победителей и финалистов 2025 года, опубликовав лучшие снимки в номинации «Забавная природа».

«Боже мой» / © Angela J. Sanchez

«Контрольная проверка ремней безопасности» / © Graeme Guy

«Артист эстрады» / © Trevor LaClair

«Дерзкий похититель завтрака» / © Linda Smit

«С открытым ртом» / © Fabi Fregonesi

«Пасть Молли» / © Tom Hendrickson

«Золотой желудь» / © Stan Bouman

«Беззаботная жизнь» / © Bali Edition

«Поцелуй» / © Saad Alaiyadhi

«Храбрость или желание погибнуть» / © Death Wish

С остальными фотографиями из конкурса можно ознакомиться в галерее на официальном сайте премии.