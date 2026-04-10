Посол России сообщил о предстоящих визитах Путина и Мишустина в Туркменистан

В 2026 году Туркменистан посетят президент Российской Федерации Владимир Путин и председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Об этом сообщил посол России в Ашхабаде Иван Волынкин в статье, опубликованной 8 апреля в газете «Нейтральный Туркменистан».

По словам дипломата, визит Михаила Мишустина запланирован на 22 мая. Он примет участие в заседании Совета глав правительств СНГ в Ашхабаде. На встрече планируется обсудить вопросы экономического сотрудничества, цифровизации и развития транспортных маршрутов.

Визит Владимира Путина ожидается 9 октября в рамках Совета глав государств СНГ, который также пройдет в Туркменистане.

Визиты пройдут в период председательства Туркменистана в СНГ. Страна приняла эту эстафету от Таджикистана.