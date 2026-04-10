На аукционе продают Chevrolet Camaro с турбодвигателем Boeing от вертолета

На онлайн-аукционе Bring a Trailer выставлен необычный автомобиль под названием Turbinaro. На самом деле это Chevrolet Camaro 2010 года выпуска, оснащенный вертолетным двигателем Boeing T50.

Создатель потратил на строительство машины около девяти лет, внедрив авиационные технологии в конструкцию стандартного купе.

Силовой агрегат сопряжен с трехступенчатым «автоматом», а его примерная мощность составляет 300–400 л.с. В багажнике размещены дополнительные топливные баки, а выхлопная система способна имитировать пламя. Кроме того, Turbinaro оснащён генератором дыма.

Автомобиль также получил доработанную подвеску с койловерами, новый рулевой механизм и двери в стиле Lamborghini.

Интерьер выполнен в авиационном стиле: в салоне установлены дополнительные приборы, а на потолке — панель с переключателями, имитирующая пульт управления вертолетом.

За три дня до конца аукциона текущая ставка за уникальный спорткар составляет 35 тысяч долларов.

Ранее на рынке уже появлялись подобные проекты, включая винтажный спорткар на шасси Rolls-Royce с 27-литровым авиационным мотором.