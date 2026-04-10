Мяхри Бяшимова обсудила с послом ЕС перспективы двустороннего партнерства

8 апреля заместитель министра иностранных дел Туркменистана Мяхри Бяшимова встретилась с чрезвычайным и полномочным послом Европейского Союза Беатой Пекса.

Как сообщает МИД Туркменистана, стороны обсудили текущее состояние сотрудничества и эффективность работы Представительства ЕС в Ашхабаде.

В рамках встречи дипломаты обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонней повестки и рассмотрели ход реализации ряда совместных инициатив.

Собеседницы подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении партнерства и выразили готовность продолжать конструктивный диалог по приоритетным направлениям взаимодействия между Туркменистаном и Европейским Союзом.