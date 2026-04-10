Картина Рави Вармы стала самой дорогой в истории Индии: миллиардер купил его за $18 млн

Картина индийского художника XIX века Раджи Рави Вармы «Яшода и Кришна» продана на аукционе в Дели за 1,67 миллиарда рупий (17,9 млн долларов), что значительно выше предварительной оценки в 8,6–12,9 млн долларов. Полотно стало самым дорогим в истории Индии.

Работа написана в 1890-х годах и изображает Кришну в детстве вместе с его приёмной матерью Яшодой. Художник известен тем, что переосмыслил сюжеты индуистской мифологии, представив их в более реалистичной художественной манере.

Покупателем стал индийский миллиардер Сайрус Пунавалла, владелец компании Serum Institute of India. Он назвал картину национальным сокровищем и заявил, что она будет периодически выставляться для публики.

Согласно законодательству Индии, картина не подлежит вывозу за пределы страны, а владеть ею могут только граждане Индии.