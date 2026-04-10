Грандиозный веломарафон объединил жителей всех уголков Туркменистана

Массовые велопробеги и другие спортивные мероприятия по случаю Всемирного дня здоровья прошли не только в Ашхабаде, но и в городе Аркадаг, а также во всех велаятах страны.

Ашхабад

Как мы сообщали ранее, в столице велопробег возглавил сам президент Сердар Бердымухамедов. Акция стартовала у монумента «Велосипед» на пересечении проспекта Чандыбил и улицы Бекреве. В мероприятии приняли участие представители государственных органов, общественных организаций, дипломатического корпуса, студенты, школьники и спортсмены.

Маршрут проходил по центральным проспектам города. По пути были организованы выступления творческих коллективов. Велопробег завершился в центре Ашхабада рядом с Дворцом «Рухыет».

Аркадаг

Праздничные мероприятия начались на площади перед монументом «Taýçanak», откуда стартовал велопробег. В нём приняли участие представители органов власти, работники сферы образования, здравоохранения и спорта, студенты, представители общественных организаций и СМИ. К акции присоединились также горожане. Маршрут прошёл по проспектам Ahalteke atlary, Akhan и Arkadag. По пути их сопровождали концертные выступления и культурные акции.

Ахалский велаят

Велопробег стартовал на участке кольцевой автодороги в Акбугдайском этрапе и направился в город Аннау. По маршруту прошли культурные выступления у монумента «Saglyk», в Национальном музее «Ak bugdaý» и на площади «Mukaddeslik».

Балканский велаят

Старт был дан у здания «Белой юрты туркмен» в Балканабате. Основные мероприятия прошли у спортивного комплекса на 10 тысяч мест. Велопробег завершился у памятника «Ilkinjiler». Праздничные акции также состоялись в туристической зоне «Awaza», парке «Jadyly kenar» и на других площадках.

Дашогузский велаят

Мероприятия начались на проспекте Андалиба. Велосипедисты преодолели дистанцию около 10 километров. Культурные выступления прошли на площадях и у городских объектов. Финиш состоялся у стадиона на 10 тысяч мест.

Лебапский велаят

Велопробег стартовал у здания «Ýüpek ýoly» в Туркменабате и прошёл по улице Bitarap Türkmenistan. По маршруту были организованы выступления у школ, театра и библиотеки. Завершились мероприятия в многофункциональном спортивном комплексе.

Марыйский велаят

Участники велопробега преодолели около 6 километров от улицы Кемине до Дворца культуры. По пути прошли концертные выступления у музея, театра, библиотеки и других объектов города.