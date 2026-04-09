Toyota Corolla теряет в цене меньше большинства автомобилей

Toyota Corolla Hatchback показывает один из лучших результатов по сохранению стоимости. По оценкам аналитиков, за пять лет модель теряет около 23% цены, тогда как средний показатель по всему рынку достигает примерно 40%.

На практике снижение стоимости может быть ещё ниже. Автомобили 2021 года выпуска продаются на вторичном рынке примерно за 20–23 тысячи долларов при первоначальной цене около 22 800 долларов.

Конкурирующие модели — Honda Civic и Mazda3 в кузове хэтчбек — дешевеют заметно быстрее, хотя тоже сохраняют стоимость лучше среднего уровня.

Эксперты связывают устойчивость Corolla со стабильным спросом и репутацией надёжного автомобиля. Это делает модель востребованной.

В результате Corolla остаётся одним из наиболее выгодных вариантов для покупателей, рассматривающих подержанный автомобиль.