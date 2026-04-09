​В Бухаресте в возрасте 80 лет скончался Мирча Луческу

7 апреля в Бухаресте в возрасте 80 лет скончался румынский футбольный тренер Мирча Луческу. Об этом сообщает телеканал Antena 3 CNN со ссылкой на заявление медицинских работников.

Известный специалист ушел из жизни в больнице, куда был госпитализирован в конце марта.

​Луческу был доставлен в медицинское учреждение после того, как 29 марта потерял сознание на тренировке сборной Румынии. Через два дня он покинул пост главного тренера национальной команды. 3 апреля его планировали выписать из больницы, но в этот день тренер перенес два инфаркта, что осложнило его состояние.

​Мирча Луческу оставил значительный след в истории мирового футбола. В качестве игрока он долгие годы выступал за бухарестское «Динамо» и сборную Румынии. Свою тренерскую карьеру он начал в 1981 году, впервые возглавив национальную сборную своей страны.

​Наибольших успехов Луческу добился в качестве клубного тренера. Под его руководством донецкий «Шахтер» (2004–2016) восемь раз становился чемпионом Украины и завоевал Кубок УЕФА в сезоне 2008/2009. В разные годы специалист также возглавлял итальянский «Интер», турецкие «Галатасарай» и «Бешикташ», петербургский «Зенит» и киевское «Динамо». За свою продолжительную карьеру Мирча Луческу стал одним из самых титулованных тренеров в истории футбола.