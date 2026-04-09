Туркменские производители представят свою продукцию на Kazan Halal Market

Туркменские предприятия примут участие в международной торговой ярмарке Kazan Halal Market, которая пройдет в Казани с 12 по 17 мая. Об этом сообщает агентство «Татар-информ» со ссылкой на руководителя Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан Талию Минуллину.

Мероприятие будет организовано в рамках XVII Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum».

Туркменская делегация представит на площадке продукты питания, косметику, одежду и товары для дома. Обязательным условием участия является наличие официального халяль-сертификата на всю продукцию.

Ожидается, что участие в ярмарке позволит отечественным компаниям наладить новые деловые контакты и укрепить экспортный потенциал на международном рынке, где в прошлом году свои товары демонстрировали более 150 компаний из разных стран мира, включая Туркменистан, Турцию, Афганистан, Пакистан, Иран и Казахстан.