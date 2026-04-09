Сердар Бердымухамедов дал старт строительству нового поселка в Марыйском велаяте

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял участие в торжественной церемонии закладки фундамента нового современного поселка в генгешлике Ымамбаба этрапа Иолотань Марыйского велаята, рассчитанного на проживание 4500 семей. Об этом сообщили в информационной программе Watan туркменского телевидения.

​Глава государства прибыл с рабочей поездкой в Марыйский велаят, где лично в торжественной обстановке дал старт реализации масштабного проекта.

Поселок охватит площадь более 800 гектаров. Здесь будет возведено 4500 жилых домов со всеми удобствами, рассчитанных на 22 500 жителей. Инфраструктура нового населенного пункта включит в себя административное здание Генгеша, средние школы, детские сады, центры здоровья, дом культуры и мечеть.

​Выступая на церемонии, Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что забота о благополучии граждан является приоритетом государственной политики. Он отметил, что планомерная работа по созданию современных сел и городов ведется во всех регионах страны в рамках Национальной программы по преобразованию социально-бытовых условий населения.

Также президент анонсировал запуск в ближайшее время четвертого этапа освоения газового месторождения «Galkynyş», что станет важным шагом в экономическом развитии региона.

Участникам торжества продемонстрировали видеоролик о будущем поселке.

В ходе церемонии с благодарственными речами выступили также несколько жителей этрапа Иолотань.

​В завершение официальной части президент Туркменистана под аплодисменты собравшихся заложил в фундамент первого объекта памятную капсулу с посланием потомкам.

От имени главы государства детям вручили подарки. Президент сделал с ними памятное фото.

После завершения торжеств глава государства вернулся в Ашхабад.

По случаю знаменательного события в Марыйском велаяте было дано праздничное угощение–садака.