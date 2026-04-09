Начался визит Гурбангулы Бердымухамедова в Австрию

8 апреля начался визит председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Австрию. Он прибыл в Вену, где его в международном аэропорту «Вена-Швехат» встретили официальные лица страны.

Туркменистан и Австрия поддерживают устойчивые двусторонние отношения, основанные на принципах равноправия и взаимного уважения. Австрийская сторона поддерживает международные инициативы Туркменистана, связанные с вопросами безопасности, энергетики и транспорта, особо подчеркивая значение нейтрального статуса страны для стабильности в Центральной Азии.

Экономическое сотрудничество между двумя государствами развивается через Совместную туркмено-австрийскую комиссию. В стране реализуются проекты с участием австрийских компаний в строительстве и промышленности, применяются современные технологические решения и экологические стандарты.

Отдельное внимание уделяется транспорту и логистике. Опыт австрийских специалистов используется в развитии инфраструктуры и формировании международных маршрутов.

Взаимодействие также охватывает энергетику, образование и культуру. Проводятся совместные мероприятия, развиваются контакты между вузами, действует симфонический оркестр «Galkynyş». «Визитной карточкой» двусторонних связей стали проводимые в Ашхабаде традиционные Венские балы.