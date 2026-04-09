Джеки Чан передал капсулу времени для нового кинопавильона в Казахстане

В Карасайском районе Алматинской области началось строительство современного кинопавильона, для которого актер Джеки Чан передал символическую капсулу времени, сообщает портал «Мир-24».

Капсулу доставили на стройплощадку вертолетом и передали режиссеру Роберту Куну. Именно здесь планируется снять фильм «Доспехи бога 4: Ультиматум» с участием знаменитого актера.

Продюсер Ли Чиу Ва отметил, что Джеки Чан передает приветствия казахстанцам и верит в успех проекта.

«Еще полгода назад проект находился на стадии обсуждения и планирования. Мы наблюдаем активное развитие строительства павильона, что не может не радовать. Джеки Чан передает теплые приветствия всем казахстанцам и желает проекту успешной реализации», — сказал он.

Аким области Марат Султангазиев подчеркнул, что объект «Dala Stage Creative Tech Park» станет важным фактором развития креативной индустрии и позволит отечественным специалистам конкурировать с ведущими мировыми студиями.

Общая территория комплекса составит 15 гектаров, площадь застройки — 3 000 квадратных метров. Завершение строительства намечено на август текущего года.