В Париже организовали концерт мастеров искусств Туркменистана

6 апреля в парижском театре «Théâtre de l’Opprimé» состоялся музыкальный вечер с участием туркменских мастеров искусств, приуроченный к национальному празднику Новруз.

Мероприятие организовано ассоциацией «Destan» при поддержке Посольства Туркменистана во Франции.

Программа вечера включала выступления бахши, которые исполнили эпические и лирические композиции на дутаре, гыджаке и других национальных инструментах.

Вторая часть мероприятия была посвящена творческому диалогу: артисты – преподаватели Туркменской национальной консерватории имени Маи Кулиевой, рассказали о преемственности музыкальных традиций.

В завершение вечера была организована выставка ковров и изделий декоративно-прикладного искусства, способствовавшая укреплению гуманитарных связей между народами.

Как сообщает Министерство иностранных дел Туркменистана, культурно-музыкальное мероприятие было приурочено к девизу 2026 года: «Независимый, постоянно нейтральный Туркменистан – родина целеустремлённых крылатых скакунов».