В Китае улицы начнут освещать светящимися живыми растениями

Китайские биотехнологи представили генетически модифицированные растения, способные излучать мягкий свет в темноте без использования электроэнергии, пишет издание Futurism.

Разработчики планируют использовать их для освещения парков, туристических зон и общественных пространств, что позволит снизить нагрузку на энергосети.

Ученые добились эффекта биолюминесценции, внедрив в клетки растений гены светлячков и биолюминесцентных грибов. Технология уже успешно протестирована более чем на 20 видах, включая подсолнухи, орхидеи и хризантемы.

По словам основателя профильной биотехнологической компании Magicpen Bio Ли Жэньханя, проект ориентирован на развитие «ночной экономики» и оформление культурных пространств.

«Мы стремимся внедрить эту технологию в сферу культурного туризма и ночной экономики. Представьте долину, наполненную светящимися растениями во тьме — это будет похоже на перенос мира “Аватара” на Землю», — отметил он.

Для поддержания жизни таким «живым лампам» требуются только вода и удобрения.

Помимо генетических методов, в Китае развивают технологию внедрения в листья частиц металлов, таких как стронций и алюминий. Днем они накапливают солнечную энергию, а ночью отдают ее в виде свечения, цвет которого можно регулировать составом смеси.

Эти разработки приближают переход к экологичным и автономным методам освещения городских территорий.