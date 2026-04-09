В Иолотанском этрапе заложили фундамент нового поселка на 4500 домов

В генгешлике Ымамбаба Иолотанского этрапа Марыйского велаята состоялась торжественная церемония закладки нового современного поселка, рассчитанного на проживание 22 500 человек. Об этом сообщили в газете «Нейтральный Туркменистан».

Проект, охватывающий площадь 800 гектаров, предусматривает возведение 4500 жилых домов, из которых 2490 будут одноэтажными пятикомнатными, а 2010 — одноэтажными трехкомнатными зданиями.

В инфраструктуру нового жилого комплекса войдут здание Генгешлика, торговый центр, Дом культуры на 500 мест и мечеть на 1000 мест. Также запланировано строительство автостанции, медицинского центра, больницы, школы и водоочистной станции мощностью 15 000 кубических метров в сутки.

Создание подобных образцовых населенных пунктов является частью социально-ориентированной политики Президента Сердар Бердымухамедова, направленной на улучшение бытовых условий сельчан и создание новых рабочих мест в регионах.