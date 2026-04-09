Американская киноакадемия утвердила даты проведения следующих «Оскаров»

Американская киноакадемия определилась с датами будущих церемоний вручения премии «Оскар». Согласно новому графику, 99-я церемония состоится 14 марта 2027 года, а юбилейное, 100-е торжество запланировано на 5 марта 2028 года, сообщает Deadline.

Ранее Академия анонсировала масштабные изменения в формате вещания и месте проведения мероприятия. Начиная с 2029 года, премия сменит место проведения: вместо легендарного театра Dolby в Голливуде церемонии будут проходить в Peacock Theatre в Лос-Анджелесе.

Также изменится способ вещания — традиционный телевизионный эфир будет полностью заменен прямой трансляцией на YouTube.

Напомним, что на последней церемонии триумфатором стала картина Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой», получившая шесть наград.