20 самых высоких зданий мира уместили в одну инфографику

На основе данных Council on Vertical Urbanism эксперты создали инфографику 20 самых высоких зданий мира по состоянию на апрель 2026 года.

Список продолжает возглавлять дубайская башня Бурдж-Халифа высотой 828 метров. Она опережает ближайшего конкурента почти на 150 метров.

Второе место занимает малайзийский небоскреб Merdeka 118, а третье — Шанхайская башня.

Примечательно, что Азия остается абсолютным лидером в строительстве сверхвысоких объектов: почти половина зданий из топ-20 расположена в Китае.

Вне азиатского региона находятся лишь три объекта: Лахта-центр в Санкт-Петербурге (самое высокое здание Европы) и два небоскреба в Нью-Йорке – One World Trade Center, известная также как «Башня Свободы» (541 метр), и Central Park Tower — самый высокий жилой небоскреб в мире (472 метра).

Лидерство Бурдж-Халифы может оказаться под угрозой в ближайшие годы. В Саудовской Аравии продолжается строительство Jeddah Tower, проектная высота которой составляет около одного километра. Ожидается, что этот объект будет завершен к началу 2028 года и станет новым мировым рекордсменом.